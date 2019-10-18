مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-10-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي والاتحاد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 - 01:30

كتب : FilGoal

بهاء مجدي يمر من أسامة إبراهيم في دربي القنال بين المصري والإسماعيلي

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة.

في الدوري المصري سنواصل مشاهدة الجولة الرابعة حينما يستضيف الاتحاد السكندري منافسه وادي دجلة في تمام الخامسة والنصف عبر قناة "أون سبورت".

وعبر القناة ذاتها وفي تمام الثامنة مساء سيلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود.

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