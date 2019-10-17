رئيس لا ليجا: لا يمكن تأجيل الكلاسيكو لـ 18 ديسمبر بسبب مباريات كأس الملك

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إنه لا يمكن أن يتم تأجيل الكلاسيكو حتى يوم 18 ديسمبر بسبب مباريات كأس الملك التي ستقام في نفس اليوم.

وصرح رئيس الليجا حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعتقد أن الرابطة يمكنها اختيار أي موعد، لأنه من يتوجب عليه اختيار التوقيتات هي لجنة المسابقات، توجد الكثير من الإجراءات المختلفة".

وواصل "الآن، نحن كرابطة دوري بدأنا إجراء من أجل تغيير شيء في المباراة، وهو الملعب".

وأكمل "في حالة عدم تغيير الملعب، سيتم اختيار موعد للمواجهة، وهذا إجراء آخر مختلف تماما".

وتابع "تتحدث الصحف حول اختيار موعد 18 ديسمبر المقبل، وذلك اليوم سيشهد مواجهات كأس الملك".

واسترسل "أعتقد أنه لا يمكن وضع الكلاسيكو في نفس مباريات كأس الملك، لأن مباريات الكأس ستفقد نسبة مشاهدة وقتها".

وأتم "يجب أن نجتمع ونحدد تاريخا، وآمل أن تقرر لجنة المسابقات تغيير مكان المواجهة".

يوم 18 ديسمبر سيشهد مباريات إقصائية من بطولة كأس ملك إسبانيا وتحديدا في 3 أيام ستقام 56 مباراة، من ضمنها 16 فريقا من الدوري الممتاز، ويتم استثناء الفرق الأربعاء التي تنافس في دوري أبطال أوروبا وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو وفالنسيا.

وسيتم توزيع المباريات الـ56 بين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس التي توافق 17 و18 و19 ديسمبر على الترتيب.

ما الذي حدث؟

خرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا. ويواجه ريال مدريد مضيفه ريال مايوركا يوم السبت في نفس الجولة.

FilGoal.com رصد من خلال تقرير شامل كل جوانب وأحداث الأزمة، ما بين قرار الليجا وريال مدريد وبرشلونة والموقف الحالي في كتالونيا. (طالع التفاصيل)

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