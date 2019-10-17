لجنة المسابقات تعلن تسلمها رد برشلونة وريال مدريد حول موقف الكلاسيكو

نشرت لجنة المسابقات بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا قالت فيه إنها تسلمت رد ريال مدريد وبرشلونة فيما يخص مقترح رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بنقل ملعب المباراة.

وجاء نصل البيان: "خلال الصباح تسلمت لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم توضيحات من ريال مدريد وبرشلونة حول مباراة الكلاسيكو المقبلة".

وواصل "اللجنة ستتخذ قرارها النهائي بعد اجتماع سيكون عبر الانترنت".

وأتم "الرئيس سيطالب الاجتماع حسب موقف كل أعضاء اللجنة ومدى إتاحة وجودهم بشكل سريع خلال الوقت الحالي".

وخرجت العديد من المظاهرات في كتالونيا ردا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وأدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة لاستقلال كتالونيا قبل عامين.

وأصدر برشلونة بيانا قال من خلاله إن الصراع الذي يحدث في كتالونيا يمكن حله بواسطة الحوار السياسي وطلب النادي من أصحاب القرار أن يقودوا عملية الحوار والتفاوض لحل الخلاف الناشب حاليا، مما سيسمح بإطلاق سراح القادة المدنيين والسياسيين المقبوض عليهم حاليا.

ويعد لقاء الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد هو الأول للنادي الكتالوني على ملعب كامب نو بعد قرار المحكمة العليا، إذ أنه لم يخض أي مباريات قبل اندلاع الأزمات بسبب التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لتقديم موعد سفره لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ليسافر الخميس بدلا من الجمعة ليواجه مضيفه يوم السبت في تمام الواحدة ظهرا. ويواجه ريال مدريد مضيفه ريال مايوركا يوم السبت في نفس الجولة.

FilGoal.com رصد من خلال تقرير شامل كل جوانب وأحداث الأزمة، ما بين قرار الليجا وريال مدريد وبرشلونة والموقف الحالي في كتالونيا. (طالع التفاصيل)

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