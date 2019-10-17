يقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة حية دقيقة بدقيقة لمواجهة نادي مصر والجونة في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويقع الجونة في المركز 12 برصيد ثلاث نقاط، ونادي مصر في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

لمتابعة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق72 خروج أكرم توفيق للإصابة ونزول محمد ناجي جدو بدلا منه

ق70 محمود توبة يسدد بقوة والقائم ينقذ مرمى الجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25 التعادل السلبي يسيطر على المباراة

انطلاق المباراة