ميسي يتحدث عن طلب رونالدو وصعوبة اللعب ضد فان دايك والفارق مع برسا بيب

بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي كأكبر هداف للدوريات الأوروبية، تحدث ليونيل ميسي أسطورة برشلونة عن طلب كريستيانو رونالدو له باللعب خارج برشلونة مثلما فعل هو بالخروج من ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس، ضمن عدد من الأمور.

وقال ميسي في حوار لـ ماركا: "أحلم بالفوز بجوائز أكثر على المستوى الجماعي، التحدي الأكبر إضافة دوري أبطال آخر لخزانتنا".

وشدد "دائما أقول إن الجوائز الفردية ليست هدفي، إذا حصلت عليهم فأنا سعيد ولكن إن لم أحصل عليهم فلا مشكلة".

وأردف "الآن ألعب بشكل أبعد عن المرمى، لا أعلم في أي مركز سألعب في المستقبل".

وأكمل "سأعلن متى أعتزل مع مرور الزمن. سأكون أول من يقول إنني علي الاعتزال لأنني لا أستطيع، أو أنني جيد بدنيا ولا أريد الاعتزال".

واستكمل "أظن أحيانا أنني بعمر الـ25 ويمكنني فعل الأمور مثلما كنت أفعل سابقا، لكن الجسد يتحكم في أمور كثيرة وعلي أن أكون أكثر حذرا. فهم ذلك يحتاج وقتا، ويحتاج للعب بشكل مختلف".

وتحدث ميسي عن فان دايك "إنه مدافع يعرف متى يتدخل على الخصوم ويختار الوقت الصحيح. هو سريع وكبير الحجم. إنه مثير للإعجاب".

وعن طلب رونالدو له قال ميسي: "كل شخص يبحث عن أهدافه، لم أحتاج أبدا لترك أفضل ناد في العالم حيث أستمتع باللعب والتدريب والمدينة".

وأتم ميسي عن الفارق بين برشلونة مع إرنستو فالفيردي، ومع بيب جوارديولا قال: "في الحقيقة الأمر مر عليه زمن بعيد. أتى لاعبون جدد ولا يبقى سوى 3 أو 4 لاعبين منذ ذلك العصر، الفريق تغير وتأقلم مع اللاعبين الجدد".

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