قائمة بيراميدز - غياب السعيد أمام سموحة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 22:43

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الكونفدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ويغيب عبد الله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق عن المباراة دون الكشف عن سبب غيابه، وذلك بعد عودته للتو من المشاركة مع منتخب مصر وديا ضد بوتسوانا.

كما يستمر غياب الحارس أحمد الشناوي للإصابة.

أخبار متعلقة

لاسارتي: تفاجأت من عدم دعوة الأهلي لي في حفل تسلم الدوري 5 نجوم من المتوجين ببرونزية العالم في 2001 ينشطون في الدرجة الثانية.. أحدهم مازال يلعب 21 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة المصري.. وغياب ميدو جابر

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري.

خط الوسط: إسلام عيسى - عبده لومالا - عمر العيوني - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - نبيل عماد - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - برج العرب يستضيف مباراة مصر وكينيا

المقاولون لـ في الجول: لم نحسم خوضنا للقاء الزمالك

ساسي يرد على أنباء رحيله: أشعر بالراحة في الزمالك

الأكراد وكرة القدم.. حين يرسم ناديان ملامح الهوية

مدرب فلسطين لـ في الجول: أتمنى مواجهة مصر في رام الله

بيراميدز الدوري المصري سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان لا يجد لاعبين ضد مايوركا 5 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاولون: منحنا بعض اللاعبين إجازة قبل لقاء الزمالك.. وقرارنا النهائي خلال ساعات 49 دقيقة | الدوري المصري
ليست المرة الأولى.. 5 مباريات قمة أُلغيت قبل لعبها بين الأهلي والزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بعد ريبيري.. فيورنتينا يسعى لضم إبراهيموفيتش ساعة | أوروبا
15 عاما على المشاركة الأولى.. أين رباعي "لا ماسيا" الذي ظهر مع ميسي ساعة | أوروبا
ألفيش: لم أحب الحياة في باريس.. إنهم عنصريون ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 يجلس وحيدا على عرش إفريقيا لليد.. الزمالك يقهر سبورتنج ويتوج باللقب الـ 12 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 أول رد رسمي من الأهلي على "توقيع كهربا" 4 طارق حامد: طفح الكيل.. لن أصمت مرة أخرى

قد ينال إعجابك