قائمة بيراميدز - غياب السعيد أمام سموحة

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه سموحة في الثامنة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ويغيب عبد الله السعيد قائد وصانع ألعاب الفريق عن المباراة دون الكشف عن سبب غيابه، وذلك بعد عودته للتو من المشاركة مع منتخب مصر وديا ضد بوتسوانا.

كما يستمر غياب الحارس أحمد الشناوي للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعدور.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - رجب بكار - ولفريد كانون - عبد الله بكري.

خط الوسط: إسلام عيسى - عبده لومالا - عمر العيوني - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - نبيل عماد - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

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