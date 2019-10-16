ساسي يرد على أنباء رحيله: لم أجر أي حوارات صحفية.. أشعر بالراحة في الزمالك

نفى فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك إجراء أي حوارات صحفية مع أي وسيلة إعلام تونسية في الفترة الأخيرة خلال تواجده مع منتخب بلاده للقاء الكاميرون وديا.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال ساسي: "لم أجر أي حوارات صحفية مؤخرا".

وتابع "علاقتي بالزمالك وجماهيره على ما يرام وأشعر بالراحة النفسية في تواجدي مع الفريق".

وأتم ساسي "أتمنى التتويج بالبطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وكان هناك حوار انتشار لساسي عبر أحد وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة ذُكر فيه إنه يريد الرحيل عن الزمالك لعدم شعوره بالراحة ويرغب في الانتقال للدوري السعودي وهو ما نفاه اللاعب اليوم بشكل قاطع.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الدوري بعد تأجيل القمة أمام الأهلي.

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