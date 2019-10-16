مران الأهلي – حضور الخطيب.. والاعتماد على التمرير في المساحات الصغيرة

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريقه الذي أقيم اليوم الأربعاء في ملعب مختار التتش.

وشهد المران جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وريني فايلر المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون.

واعتمد فايلر في المران على فقرة بدنية لوقت صغير مع تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وطالبهما بتمرير الكرة في المساحات الصغيرة.

وانتظم وليد أزارو مهاجم الفريق في المران الجماعي مع تدريب قوي لحراس المرمى.

ويواصل الأهلي استعداداته لخوض مبارياته المقبلة في الدوري بعدما ألغيت مباراة القمة أمام الزمالك التي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل.

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