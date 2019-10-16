عمرو الحلواني: أتمنى العودة للأهلي.. وعلي ماهر وراء رحيلي عن إنبي

يتطلع عمرو الحلواني ظهير أيسر حرس الحدود للعودة مجددا إلى صفوف الأهلي سواء لاعبا أو مدربا.

وصرح الحلواني عبر قناة (أون سبورت) "بالطبع أحلم بالعودة للأهلي، أنا من أبناء النادي ولعبت به 10 سنوات قبل احترافي باليونان".

وأضاف البالغ من العمر 34 عاما "العمل بالأهلي شرف لي، لم ألعب في الزمالك نهائيا، والعمل به ليس صعبا، فهو شرف أن تعمل أو تلعب للزمالك".

وفسر عمرو الحلواني انتقاله من إنبي لحرس الحدود، مشيرا "انتقلت للحرس لأن طارق العشري مدرب كبير وعملت معه 3 مرات في إنبي، وتواصل معي هاتفيا وطلب ضمي".

وأوضح "رحلت عن إنبي لوجهة نظر المدير الفني علي ماهر، لم ألعب آخر 6 مباريات ولا أعرف السبب، لذا تحدثت مع زكريا السيد نائب رئيس النادي ونقلت له شعوري بعدم وجود دور لي مع الفريق".

وأتم تصريحاته "لم أتحدث مع علي ماهر، ليس من عادتي الحديث مع المدربين، لأن الفريق كان مهددا بالهبوط، وكنا نساند أي لاعب يشارك بالفريق، ولكنني لم أعتاد الخروج من الحسابات طوال هذه الفترة على مدار 9 سنوات لي بصفوف إنبي".

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