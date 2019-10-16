خاص مصدر بالأهلي لـ في الجول: فايلر مصدوم من تأجيل القمة.. انتظرنا المباراة في القاهرة بجمهور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 14:47

كتب : FilGoal

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تعجب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من قرار تأجيل مواجهة القمة أمام الزمالك وأعرب عن صدمته وفقا لمصدر في النادي لـ FilGoal.com.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة مع أعضاء الجهاز الفني لترتيب أوراق الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com: "فايلر مصدوم للغاية من قرار التأجيل".

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وتابع "هناك جلسة لأعضاء الجهاز الفني لترتيب المرحلة المقبلة بعد القرار المفاجئ بتأجيل مواجهة الزمالك".

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة يوم السبت المقبل قبل أن يعلن الاتحاد المصري مساء الثلاثاء تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب القرار الأمني.

وأضاف المصدر "الجهاز الفني كان ينتظر إقامة مباراة القمة في القاهرة بجمهور مثلما كان معلنا من قبل".

وأتم تصريحاته "بعد ذلك تم إبلاغ الجهاز الفني بنقل المباراة إلى برج العرب دون جماهير ثم أخيرا تأجيل اللقاء".

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد ثلاث جولات بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط.

وتغلب الأهلي على أندية سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، وكان من المقرر أن يواجه الزمالك في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يستضيف الجونة فريق الأهلي يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

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