تذكرتي تعلن طرح تذاكر بطولة الأهرام للاسكواش

أعلنت شركة "تذكرتي" عن طرح تذاكر بطولتي العالم لسيدات الاسكواش ومصر الدولية المفتوحة للرجال والمقرر إقامتهما في الأهرامات من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

وكانت شركة "تذكرتي" هي المسؤولة عن طرح تذاكر بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

وكشفت شركة "تذكرتي" عن طرح تذاكر البطولة للراغبين في حضور المنافسات أمام الأهرامات.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

26 و 27 و 28 أكتوبر أيام الدور الثاني وثمن النهائي:

25 جنيه لكل من المدرج الجانبي والمنتصف

ربع النهائي 29 و30 أكتوبر:

100 جنيه لمدرج المنتصف

50 جنيه للمدرج الجانبي

نصف النهائي 31 أكتوبر:

150 جنيه لمدرج المنتصف

100 جنيه للمدرج الجانبي

النهائي 1 نوفمبر:

200 جنيه لمدرج المنتصف

150 جنيه للمدرج الجانبي

وتستضيف الأهرامات بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى بجانب بطولة مصر الدولية المفتوحة للرجال.

وسبق وأقيمت بطولة الأهرام للاسكواش عام 2016 بعد غياب 10 سنوات قبل أن تتوقف مجددا لمدة 3 سنوات.

وكان كريم عبد الجواد ورنيم الوليلي بطلا النسخة الأخيرة التي أقيمت أمام الأهرامات.

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