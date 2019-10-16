رغم تأجيل الدربي.. جائزة تحدي الجولة الرابعة في #فانتازي_الدوري_المصري مستمرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 12:00

كتب : فادي أشرف

فانتازي الدوري المصري

رغم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك، مازالت جائزة #فانتازي_الدوري_المصري للجولة الرابعة مستمرة دون أي تغيير.

ما تغير فقط هو مباريات الجولة، حيث لن يخوض الأهلي أي مباراة هذه الجولة حتى الآن، مع نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام في الجولة الرابعة.

شارك في التحدي من هنا، وتصدر الترتيب الخاص به للفوز بـFIFA 20 Ultimate Edition.

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مع بداية الجولة الرابعة، سيطرح FilGoal.com تحديات لجولات مختلفة، والبداية من جولة مباراة القمة، الجولة الرابعة.

سجل في تحدي الجولة الرابعة من هنا،وإذا حالفك الحظ وكنت خبيرا حقيقيا في الدوري المصري، ستفوز بلعبة FIFA 20 Ultimate Edition.

استعمل خيارات زيادة النقاط، اختر تشكيلك المثالي، ربما تكون أنت صاحب أعلى النقاط

المباريات التي تم تأجيلها سيتم إضافتها لجولات لاحقة بعد تحديد مواعيدها.

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