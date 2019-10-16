المقاولون: ما يحدث فوضى وعدم مسئولية.. نرفض مواجهة الزمالك وسنُصعد

رفض محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون قرار اتحاد الكرة بتقديم مواجهة الزمالك من الجولة الخامسة إلى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري بتأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا لها السبت المقبل، وتأجيل مواجهة المقاولون أمام أسوان، لتقام مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت بدلا من القمة.

وقال محمد عادل في تصريحات للبرنامج الإذاعي كلام في الجون: "ما يحدث فوضى وعدم مسئولية".

وتابع عادل "كنت استعد لمواجهة أسوان وفجأة اواجه الزمالك، (ما هذا التهريج)".

وأضاف المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون "سنرفض ونصعد الأمر، لن نقبل بهذا".

وأتم محمد عادل تصريحاته الغاضبة "ما هذه المأساة التي تحدث، لن نقبل أبدا بهذا الأمر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيان جديد بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقا للبيان الرسمي.

ويتساوى الزمالك والمقاولون العرب في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما في المركزين الثالث والرابع بعد مرور 3 جولات.

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