تقرير - سان جيرمان يستعد لجعل راتب مبابي الأعلى في العالم

يستعد نادي باريس سان جيرمان للتحرك من أجل تجديد عقد كيليان مبابي نجم خط هجومه وتحسين بنوده، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقالت الصحيفة إن العرض الجديد لمبابي سيجعله مستمرا مع الفريق حتى صيف 2024 وسيتقاضى بموجبه 50 مليون يورو في العام.

ويتقاضى كيليان مبابي حاليا بموجب عقده مبلغ 18 مليون يورو سنويا.

وفي حالة توصل الطرفان إلى اتفاق فيما بينهما، سيصبح كيليان مبابي اللاعب صاحب الأجر الأعلى في العالم متخطيا ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويتقاضى ليونيل ميسي حاليا ما يقرب من 40.2 مليون يورو في العام، في حين أن عقود الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ونيمار زميل مبابي في سان جيرمان لم تتخط حاجز الـ30 مليون يورو في العام.

وألمح التقرير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في رصد معظم مواردها للإبقاء على مبابي في ظل وجود رغبة لدى نيمار بالرحيل خلال السوق الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن مبابي ليس لديه نية لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بغض النظر عن المبالغ التي قد تعرض عليه.

وانضم صاحب الـ20 عاما إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قبل أن يقوم سان جيرمان بضمه نهائيا في صيف 2018 بمبلغ 135 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك مبابي خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بلك المسابقات مع سان جيرمان سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ولعب مبابي بقميص سان جيرمان في 93 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 62 هدفا وصنع 34 آخرين.

وربطت تقارير صحفية مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد خلال السوق الصيفية الماضية.

اقرأ أيضا

دليلك لفهم إنجاز كريستيانو رونالدو.. هل تعرف كم هدفا سجله أعتى المهاجمين

بعد أن مرت العاصفة.. وقفة هادئة أمام كارثة كوماسي

خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة

فايلر يستقر على موعد معسكر القمة.. وانتظام الدوليين في مران الثلاثاء

فرج عامر: إذا تم تأجيل القمة فمن العدل تعديل موعد مواجهة سموحة وبيراميدز