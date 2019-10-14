مدرب تشيلي: سانشيز قد يغيب لـ3 أشهر للإصابة

قال رينالدو ريودا مدرب منتخب تشيلي إن أليكسيس سانشيز قد يخضع لجراحة ويغيب لفترة تصل إلى 3 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها ضد كولومبيا يوم السبت.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وصرح المدرب حسبما نقلت شبكة "سكاي": "قد ينتهي به المطاف للخضوع لجراحة، فريقه إنتر ميلان سيقرر".

وأضاف "قد نخسر خدماته لشهرين أو 3 أشهر، الأمر سيء لأنه بدأ في اللعب مجددا مع إنتر وسجل هدفين، كما أنه يلعب في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "سانشيز كان سعيدا ومتحفزا للغاية، الآن علينا أن ننتظر خلال تلك الساعات الحاسمة".

وتعرض سانشيز للإصابة في الشوط الثاني خلال مواجهة تشيلي وكولومبيا يوم السبت، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ودية جمعت المنتخبين.

وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في أوتار كاحله الأيسر.

وانضم سانشيز صاحب الـ30 عاما إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك في 4 مواجهات مع الفريق الإيطالي في كل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

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