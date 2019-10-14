جيرارد: تمنيت لو استمررت مع ليفربول والعمل في وجود كلوب

قال ستيفن جيرارد نجم نادي ليفربول السابق إنه كان سيحب فرصة اللعب تحت إمرة يورجن كلوب مدرب الفريق الحالي، مشيرا إلى أنه يتساءل دائما حول قراره بالرحيل وهل تعجله أم لا.

وصرح جيرارد حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "لطالما كانت لدي بعض الأفكار حينما رحلت، هل كان يجب أن أستمر مع ليفربول؟ هل كان يجب أن أجدد عقدي لمدة عام؟ ربما كنت سأصبح قادرا على التواجد مع يورجن كلوب كبديل احتياطي في التشكيل".

وأضاف "هذه الأشياء تجول في خاطري بعض الوقت، اتخذت القرارات وفخور للغاية بمسيرتي مع ليفربول، ولما وصلت له حاليا في التدريب، أرغب في منح كامل تركيزي للمهمة ومحاولة التعلم والتطور ورؤية إلى أين ستصل بي الرحلة".

وواصل "بالطبع تمر ببعض اللحظات التي تتخيل فيها ماذا لو استمريت مع ليفربول؟ أو ربما تواجدت مع يورجن كلوب كلاعب يحصل على 10 إلى 15 دقيقة من مقاعد البدلاء".

وأكمل "أفكر في هذا الأمر بالطبع، وكنت سأحب هذا كثيرا".

جيرارد لعب للفريق الأول في ليفربول منذ عام 1998 وحتى 2015، قبل أن يرحل للعب لنادي لوس أنجلوس جالاكسي.

وحصد النجم الإنجليزي مع ليفربول لقب كأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرة ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي مرة.

ويقود جيرارد صاحب الـ39 عاما فريق رينجرز الاسكتلندي منذ عام 2018.

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