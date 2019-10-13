محدّث كرة يد - إلى الشوط الإضافي الثاني.. الزمالك (31) - (29) سبورتنج
الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة الزمالك ضد سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد والمقامة الرأس الأخضر.
** نهاية الشوط الإضافي الأول.. الزمالك (31) - (29) سبورتنج
** الزمالك يتقدم بفارق هدفين في الوقت الإضافي الأول
** المباراة تنتهي بالتعادل وتتجه للشوط الإضافي
** الزمالك (28) - (28) سبورتنج
** الزمالك (24) - (27) سبورتنج
** دقائق نارية في نهائي إفريقيا
** الزمالك (23) - (26) سبورتنج
** الزمالك (17) - (19) سبورتنج
** الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول.. الزمالك (14) - (17) سبورتنج
** الزمالك يعادل النتيجة وسبورتنج يتقدم من جديد 15-14
** سبورتنج (14) - (13) الزمالك