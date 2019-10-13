يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة بالفيديو لمباراة الزمالك ضد سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد والمقامة الرأس الأخضر.

** نهاية الشوط الإضافي الأول.. الزمالك (31) - (29) سبورتنج

** الزمالك يتقدم بفارق هدفين في الوقت الإضافي الأول

** المباراة تنتهي بالتعادل وتتجه للشوط الإضافي

** الزمالك (28) - (28) سبورتنج

** الزمالك (24) - (27) سبورتنج

** دقائق نارية في نهائي إفريقيا

** الزمالك (23) - (26) سبورتنج

** الزمالك (17) - (19) سبورتنج

** الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول.. الزمالك (14) - (17) سبورتنج

** الزمالك يعادل النتيجة وسبورتنج يتقدم من جديد 15-14

** سبورتنج (14) - (13) الزمالك