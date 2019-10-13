محدّث مباشر – استعدادات أمم إفريقيا.. مصر الأوليمبي (0) - (0) جنوب إفريقيا
الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 19:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ويلعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – محمد صادق – أحمد أبو الفتوح.
الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.
وتنطلق المواجهة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة ويمكنك متابعة اللقاء لحظة لحظة من هنا
** مصر الأوليمبي (0) - (0) جنوب إفريقيا
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرسنال يبدأ مهمة الحفاظ على أوباميانج 48 دقيقة | أوروبا