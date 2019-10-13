يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – محمد صادق – أحمد أبو الفتوح.

الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.

وتنطلق المواجهة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة ويمكنك متابعة اللقاء لحظة لحظة من هنا

** مصر الأوليمبي (0) - (0) جنوب إفريقيا

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة