محدّث انتهت – مصر الأوليمبي (1) - (0) جنوب إفريقيا
الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 19:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
ويلعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – محمد صادق – أحمد أبو الفتوح.
الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.
وتنطلق المواجهة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة ويمكنك متابعة اللقاء لحظة لحظة من هنا
انتهت
** 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق83 ناصر منسي بدلا من رمضان صبحي
** ق67 أحمد ياسر ريان بدلا من مصطفى محمد.. إمام عاشور بدلا من صلاح محسن
** ق56 ركلة جزاء ضائعة لجنوب إفريقيا بعد تسديدة لوثر سينج التي جاءت في القائم
مشاركة كريم العراقي بدلا من محمد صادق
انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق35 مصر (1) - (0) جنوب إفريقيا
** ق29 جوووووووووووووول رمضان صبحي والهدف الأول لـ مصر من علامة الجزاء
** ق28 ركلة جزاء لمنتخب مصر الأوليمبي
** ربع ساعة سلبية حتى الآن بين مصر وجنوب إفريقيا
** ق9 بطاقة صفراء لـ رمضان صبحي بسبب الاعتراض على الحكم
** مصر الأوليمبي (0) - (0) جنوب إفريقيا
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة