محدّث الشوط الثاني – مصر الأوليمبي (1) - (0) جنوب إفريقيا.. رمضان يسجل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 19:43

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

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الدفاع: أسامة جلال – محمد عبد السلام – محمد صادق – أحمد أبو الفتوح.

الوسط: أكرم توفيق – عمار حمدي – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن.

وتنطلق المواجهة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة ويمكنك متابعة اللقاء لحظة لحظة من هنا

** نهاية الشوط الأول

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق35 مصر (1) - (0) جنوب إفريقيا

** ق29 جوووووووووووووول رمضان صبحي والهدف الأول لـ مصر من علامة الجزاء

** ق28 ركلة جزاء لمنتخب مصر الأوليمبي

** ربع ساعة سلبية حتى الآن بين مصر وجنوب إفريقيا

** ق9 بطاقة صفراء لـ رمضان صبحي بسبب الاعتراض على الحكم

** مصر الأوليمبي (0) - (0) جنوب إفريقيا

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

مصر جنوب إفريقيا الأوليمبي

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