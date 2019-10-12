إبراهيم نور الدين حكما لـ مصر وبوتسوانا

صافرة مصرية ستدير مباراة مصر وبوتسوانا الودية مساء الإثنين، مهمة سيتكفل بها إبراهيم نور الدين.

لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن تعيين نور الدين لإدارة المواجهة الودية التي ستكون الظهور الأول للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري.

ويعاون نور الدين في إدارة المباراة: أحمد حسام وسمير جمال كمساعدين، وأحمد الغندور كحكم رابع.

وسبق لـ نور الدين إدارة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو في فبراير 2016.

المباراة أقيمت أيضا على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين عبد الله السعيد.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت عدد الجماهير في المباراة، والذي سيكون 10 آلاف متفرج وفقا لبيان الاتحاد المصري لكرة القدم.

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