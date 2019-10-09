في إفريقيا - أصعب وأسهل مجموعات لـ الأهلي والزمالك في قرعة دوري الأبطال

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 14:14

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

يدخل الأهلي قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء في التصنيف الأول، الأمر الذي سيمنعه من مواجهة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي.

أما الزمالك ففي حال تأهله على حساب جينيراسيون فوت السنغالي سيقع في المستوى الثاني، حيث سيتفادى النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي.

ولكن، تلك المرة دوري الأبطال مختلف للغاية. 10 أبطال سابقين دون احتساب الزمالك الذي عليه الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي، الأمر الذي لو حدث سيضم دور المجموعات 5 فرق فقط لم تتوج بالبطولة من قبل.

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