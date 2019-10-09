تعرف على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء الأربعاء لأحد فنادق 6 أكتوبر لمعرفة نتائج قرعة مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة beIN sports مراسم القرعة عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.

وتنطلق مراسم القرعة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الـ16 فريق المشاركين في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الأهلي في التصنيف الأول، بينما الزمالك في التصنيف الثاني في انتظار مباراته مع جينيراسيون فوت السنغالي.

ويظل الفائز من مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في التصنيف الثاني دون تغيير.

بينما يقع الرجاء المغربي في التصنيف الثاني بعدما انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى وقوعه في التصنيف الثالث.

وجاءت تصنيفات الـ16 فريقا كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي – الوداد المغربي

التصنيف الثاني

النجم الساحلي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي – الرجاء المغربي – (الزمالك أو جينيراسيون)

التصنيف الثالث

فيتا كلوب الكونغولي – الهلال السوداني – اتحاد الجزائر الجزائري – زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع

أول أغسطس الأنجولي – بلاتينيوم بطل زيمبابوي – شبيبة القبائل الجزائري – بترو أتليتكو الأنجولي

يذكر أن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي ستقام يوم 24 أكتوبر الجاري.

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