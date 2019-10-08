مران الأهلي – مشاركة 19 لاعبا.. والتركيز على العرضيات

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 18:05

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شارك 19 لاعبا في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الزمالك في قمة الدوري المصري في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهد مران الأهلي مشاركة كل من شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق وأليو ديانج وجونيور أجايي وحسين السيد وعربي بدر ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ووليد أزارو وياسر إبراهيم وصالح جمعة وسعد سمير ومحمد هاني وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.

وخضع حراس المرمى لتدريبات بدنية فيما تواجد 11 لاعبا فقط في الملعب وخاضوا فقرة للتدرب على العرضيات.

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فيما تدرب اللاعبون الآخرون في صالة الجيمانزيوم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري عقب مرور ثلاث جولات برصيد تسع نقاط إثر فوزه في كل مباريات التي خاضها أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

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