مران الأهلي – مشاركة 13 لاعبا.. والتركيز على العرضيات

شارك 13 لاعبا في مران الأهلي الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء الزمالك في قمة الدوري المصري في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري.

وشهد مران الأهلي وجود كل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد محمود وعربي بدر وشريف إكرامي وعلي لطفي وأليو ديانج وجونيور أجايي ووليد أزارو وحسام عاشور ومحمد هاني ومصطفى شوبير ووليد سليمان.

وخضع حراس المرمى لتدريبات بدنية فيما تواجد 11 لاعبا فقط في الملعب وخاضوا فقرة للتدرب على العرضيات.

فيما تدرب اللاعبون الآخرون في صالة الجيمانزيوم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري عقب مرور ثلاث جولات برصيد تسع نقاط إثر فوزه في كل مباريات التي خاضها أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

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