الخطيب يخضع للكشف طبي بمعرفة طبيبه الألماني

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نفسه ظهر اليوم الاثنين على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية، قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني.

سبق للطبيب الألماني أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري أحمد فرهود.

أخبار متعلقة

القيعي: تضامن آل الشيخ مع الخطيب موقف شهم ونبيل إنفانتينو يشكر الخطيب بعد مشاركته في اجتماع العمل الأول لتنظيم مسابقات إفريقيا الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز بالسوبر: التحدي الأكبر دوري الأبطال ‎الخطيب: التتويج بالسوبر يحملنا مسؤولية أكبر لتحقيق المزيد من الألقاب

وجاءت زيارة الخطيب للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام في الظهر في الأيام الأخيرة.

واضطر الخطيب للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

طالع أيضا

حكم واقعة "سبايدر مان" يُفسر ما فعله

الشيشيني متعجب من قرارات البدري

ميلان.. أين المشكلة؟

الحوار الأول لـ فايلر

رئيس الزمالك يهدد الأهلي

في الدوري الأهلي محمود الخطيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزمة في الدوري السعودي.. أحد العاملين فصل الكهرباء عن الـVAR لشحن هاتفه 10 دقيقة | السعودية
حوار بعيدا عن الكرة - الشحات: عن أول راتب حصل عليه.. وفرصة ريال مدريد 36 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: سندعو كل من كان سببا لتتويجنا بالدوري في حفل الدرع 44 دقيقة | مصر
تغريدة – مع أم ضد دعوة الأهلي لـ لاسارتي لحفل درع الدوري؟ ساعة | مصر
رسالة البدري الأولى للاعبي مصر ساعة | منتخب مصر
البدري يوافق على حضور لاعبي الأهلي حفل تسلم درع الدوري ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن

قد ينال إعجابك