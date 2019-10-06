انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) (0) إشبيلية.. حامل اللقب ينهي المباراة بـ9 لاعبين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 20:44

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك 13 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد إشبيلية صاحب المركز السادس.

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نهاية المباراة

ق.87 بطاقة حمراء للشاب رونالد أراوخو، وبطاقة حمراء أخرى لـ عثمان ديمبيلي بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية للاعتراض

ق.78 ميسي يسجل الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة

ق.73 خروج جان كلير توديبو مصابا وتعويضه بـ رونالد أراوخو الذي يسجل ظهوره الأول مع برشلونة

ق.68 ديمبيلي يهدر فرصة سهلة بغرابة شديدة ويطيح بها أعلى المرمى

ق.65 دخول تشيتشاريتو بدلا من لوك دي يونج

ق.60 توماس فاشليك حارس مرمى إشبيلية يحرم ليو ميسي من هدف رااااائع

ق.49 دي يونج يصيب قائم برشلونة بعد خطأ من أرتور وفقدانه الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 عثمان ديمبيلي يضيف هدف برشلونة الثالث بعد لقطة فنية ومراوغة جميلة

ق.32 أرتورو فيدال يسجل هدف برشلونة الثاني بعد تمريرة أرتور

ق.27 لويس سواريز يسجل هدفا رائعا لـ برشلونة يفتتح به التسجيل أمام إشبيلية

ق.12 تير شتيجن يحرم لوك دي يونج من التقدم لـ إشبيلية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إشبيلية الدوري الإسباني في إسبانيا

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