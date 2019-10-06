انتهاء كلاسيكو إيطاليا - إنتر (1)-(2) يوفنتوس.. السيدة العجوز إلى الصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في قمة الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

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انطلاق المباراة

ق 4: جووووووول الهدف الأول ليوفنتوس بتسديدة من ديبالا بعد تمريرة رائعة من بيانيتش

ق 8: رونالدو يسدد بقوة والكرة ترتد من العارضة

ق 16: ركلة جزاء لإنتر ميلان بعدما لمست الكرة يد دي ليخت

ق 18: جووووووول التعادل عن طريق لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء

ق 34: التغيير الأول لفريق إنتر ميلان بنزول فيسينو بدلا من سينسي

ق 42: رونالدو يسجل والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

انطلاق الشوط الثاني

ق 69: تسديدة قوية من إنتر ترتد من القائم

ق 80: جوووووووووول جونزالو إيجواين يسجل الثاني

نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 2-1