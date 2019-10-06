محدّث مباشر - الزمالك (1) - (0) نادي مصر.. بنشرقي جوووووول
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد نادي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري.
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** أحمد عبد الموجود كاد يهز شباك الزمالك ولكن رأسيته مرت بجوار القائم
** ق25 تسديدة صاروخية من توبة ولكن محمد عواد يتألق
** عرضية من أوباما تمر من الجميع لتصل إلى بنشرقي الذي هز الشباك لأول مرة في الدوري هذا الموسم
** ق14 جووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الأول للزمالك
** الزمالك (0) - (0) نادي مصر
انطلاق المباراة