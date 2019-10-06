يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد نادي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري.

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** أحمد عبد الموجود كاد يهز شباك الزمالك ولكن رأسيته مرت بجوار القائم

** ق25 تسديدة صاروخية من توبة ولكن محمد عواد يتألق

** عرضية من أوباما تمر من الجميع لتصل إلى بنشرقي الذي هز الشباك لأول مرة في الدوري هذا الموسم

** ق14 جووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الأول للزمالك

** الزمالك (0) - (0) نادي مصر

انطلاق المباراة