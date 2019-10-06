محدّث انتهت - الزمالك (1) - (1) نادي مصر
الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 19:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد نادي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري.
ــــــــــــــــــ
** انتهت
** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** فرصة خطيرة للغاية لنادي مصر من انفراد صريح ولكن محمد عواد يتألق أمام أحمد الشيخ
** ق84 مشاركة أحمد الشيخ وخروج مصطفى سلطان.. التغيير الأخير لـ نادي مصر
** ق78 حازم إمام بدلا من أشرف بنشرقي.. التغيير الأخير لـ الزمالك
** ق72 بطاقة صفراء لـ عمر السعيد
** ق71 عواد يتألق أمام فرصة جديدة لنادي مصر على مرمى الزمالك بعد تسديدة محمد جمال تريكة
** ق70 خروج عمر حبشي ومشاركة محمود شبانة.. التغيير الثاني لنادي مصر
** ق65 إمام عاشور بدلا أوناجم.. التغيير الثاني لـ الزمالك
** ق64 عواد يتألق أمام انفراد صريح لنادي مصر
** ق60 الونش وفرصة جديدة محققة للزمالك ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى
** ق59 عمر السعيد يهدر هدفا محققا لـ الزمالك بعد عرضية أوناجم أمام المرمى ولكن تسديدة مهاجم الأبيض في يتألق أمامها وليد توفيق
** ق54 مشاركة مصطفى محمد بدلا من كريم بامبو.. التغيير الأول لـ الزمالك
** ق46 فرصة خطيرة للزمالك من رأسية عمر السعيد التي مرت بجوار القائم بقليل
** انطلاق الشوط الثاني
** الزمالك (1) - (1) نادي مصر
** استراحة
**عمر حبشي استغل عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ليحولها في الشباك.
** ق47 جووووووووووووووووول عمر حبشي والهدف الأول لـ نادي مصر
** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع
** ق43 بطاقة صفراء لـ محمد عبد السلام
** ق39 فرصة خطيرة مهدرة من نادي مصر عن طريق مصطفى سلطان الذي استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن فوق عارضة محمد عواد بقليل.. أخطر فرص نادي مصر
** ق34 أحمد الصعيدي يغادر ومحمد جمال تريكة يشارك.. التغيير الأول لـ نادي مصر
** أحمد عبد الموجود كاد يهز شباك الزمالك ولكن رأسيته مرت بجوار القائم
** ق25 تسديدة صاروخية من توبة ولكن محمد عواد يتألق
** عرضية من أوباما تمر من الجميع لتصل إلى بنشرقي الذي هز الشباك لأول مرة في الدوري هذا الموسم
** ق14 جووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الأول للزمالك
** الزمالك (0) - (0) نادي مصر
انطلاق المباراة