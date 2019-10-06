محدّث انتهت - الزمالك (1) - (1) نادي مصر

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 19:49

كتب : FilGoal

الزمالك - نادي مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد نادي مصر في الجولة الثالثة للدوري المصري.

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** انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** فرصة خطيرة للغاية لنادي مصر من انفراد صريح ولكن محمد عواد يتألق أمام أحمد الشيخ

** ق84 مشاركة أحمد الشيخ وخروج مصطفى سلطان.. التغيير الأخير لـ نادي مصر

** ق78 حازم إمام بدلا من أشرف بنشرقي.. التغيير الأخير لـ الزمالك

** ق72 بطاقة صفراء لـ عمر السعيد

** ق71 عواد يتألق أمام فرصة جديدة لنادي مصر على مرمى الزمالك بعد تسديدة محمد جمال تريكة

** ق70 خروج عمر حبشي ومشاركة محمود شبانة.. التغيير الثاني لنادي مصر

** ق65 إمام عاشور بدلا أوناجم.. التغيير الثاني لـ الزمالك

** ق64 عواد يتألق أمام انفراد صريح لنادي مصر

** ق60 الونش وفرصة جديدة محققة للزمالك ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى

** ق59 عمر السعيد يهدر هدفا محققا لـ الزمالك بعد عرضية أوناجم أمام المرمى ولكن تسديدة مهاجم الأبيض في يتألق أمامها وليد توفيق

** ق54 مشاركة مصطفى محمد بدلا من كريم بامبو.. التغيير الأول لـ الزمالك

** ق46 فرصة خطيرة للزمالك من رأسية عمر السعيد التي مرت بجوار القائم بقليل

** انطلاق الشوط الثاني

** الزمالك (1) - (1) نادي مصر

** استراحة

**عمر حبشي استغل عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك ليحولها في الشباك.

** ق47 جووووووووووووووووول عمر حبشي والهدف الأول لـ نادي مصر

** دقيقتان كوقت بدلا من ضائع

** ق43 بطاقة صفراء لـ محمد عبد السلام

** ق39 فرصة خطيرة مهدرة من نادي مصر عن طريق مصطفى سلطان الذي استغل عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد ولكن فوق عارضة محمد عواد بقليل.. أخطر فرص نادي مصر

** ق34 أحمد الصعيدي يغادر ومحمد جمال تريكة يشارك.. التغيير الأول لـ نادي مصر

** أحمد عبد الموجود كاد يهز شباك الزمالك ولكن رأسيته مرت بجوار القائم

** ق25 تسديدة صاروخية من توبة ولكن محمد عواد يتألق

** عرضية من أوباما تمر من الجميع لتصل إلى بنشرقي الذي هز الشباك لأول مرة في الدوري هذا الموسم

** ق14 جووووووووووووووووول بنشرقي والهدف الأول للزمالك

** الزمالك (0) - (0) نادي مصر

انطلاق المباراة

الزمالك نادي مصر الدوري المصري

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