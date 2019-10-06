يستضيف نادي الجونة فريق مصر للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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ق87 إصابة باسم علي بشد في العضلة الخلفية

ق53 عبد الله مجدي يسجل هدفا للمقاصة لكن يحتسب تسللا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 حسني فتحي يسجل بالخطأ في مرماه من عرضية أحمد مجدي لتصبح أول أهداف الجونة هذا الموسم

ق17 أحمد محسن ينقذ هدفا محققا للجونة قبل أن تصل الكرة لأحمد ياسر ريان

ق10 مازال اللعب منحصرا في وسط الملعب

انطلاق الشوط الأول