انتهت في الدوري - الجونة (1) المقاصة (0).. نهاية المباراة أول ثلاث نقاط

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

الزمالك - الجونة

يستضيف نادي الجونة فريق مصر للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com متابعة حية دقيقة بدقيقة للمباراة. (من هنا)

=================

أخبار متعلقة

الجونة يبرر.. لماذا لا يجلس غالي بجوار المدير الفني ويتواجد في المدرجات الجونة لا يتعلم من أخطائه.. سقط أمام الاتحاد مدرب الإسماعيلي: ثلاثة أسباب وراء فوزنا على الجونة الإسماعيلي يعدد مكاسب الانتصار على الجونة

ق87 إصابة باسم علي بشد في العضلة الخلفية

ق53 عبد الله مجدي يسجل هدفا للمقاصة لكن يحتسب تسللا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 حسني فتحي يسجل بالخطأ في مرماه من عرضية أحمد مجدي لتصبح أول أهداف الجونة هذا الموسم

ق17 أحمد محسن ينقذ هدفا محققا للجونة قبل أن تصل الكرة لأحمد ياسر ريان

ق10 مازال اللعب منحصرا في وسط الملعب

انطلاق الشوط الأول

الجونة مصر للمقاصة الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل برشلونة – ديمبيلي أساسي.. وجريزمان وبوسكيتس على الدكة أمام إشبيلية 11 دقيقة | أوروبا
جمال الغندور يوضح صحة البطاقة الصفراء للاعب الجيش بسبب "سبايدر مان" 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كلاسيكو إيطاليا - رونالدو في هجوم يوفنتوس.. ولوكاكو يقود إنتر 29 دقيقة | أوروبا
مباشر - الزمالك (1) - (0) نادي مصر.. بنشرقي جوووووول 40 دقيقة | الدوري المصري
جنون الدوري المصري.. فاروق ينقذ بيراميدز من أمام "سبايدر مان" الجيش 42 دقيقة | الدوري المصري
طنطا يحقق أفضل انطلاقة منذ 43 عاما بتعادله المثير أمام الحدود 45 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 3 ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن صلاح بعد لقاء سالزبورج رغم الإنجاز التاريخي للإنجليز 4 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟

قد ينال إعجابك