محدّث الشوط الثاني – المصري (0) - (1) الاتحاد السكندري
السبت، 05 أكتوبر 2019 - 19:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
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** استراحة
** ق46 جووووول هدف أول للاتحاد عن طريق محمود رزق من ضربة رأس
** ق21 فرصة خطيرة من كريم الديب ولكن مرت بجوار القائم
** ق17 محمود وادي يخرج ماصبا ويشارك عمرو موسى بدلا منه
** انطلاق المباراة
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