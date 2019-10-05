يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المصري ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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** استراحة

** ق46 جووووول هدف أول للاتحاد عن طريق محمود رزق من ضربة رأس

** ق21 فرصة خطيرة من كريم الديب ولكن مرت بجوار القائم

** ق17 محمود وادي يخرج ماصبا ويشارك عمرو موسى بدلا منه

** انطلاق المباراة