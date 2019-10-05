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ليفربول ضد ليستر سيتي (0/1)

ق80: جوووول جيمس ماديسون يسجل التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جوووول أول لساديو ماني. السنغالي تسلم كرة طولية خلف الدفاع وينفرد ويسجل في المرمى.

ق. 29 ساديو ماني يهدر بعد توغل لحدود منطقة الجزاء ثم تصويبة في يد الحارس.

ق. 12 ترينت أرنولد يمر ببراعة ويرسل عرضية يقابلها ميلنر بتصويبة فوق المرمى.

بداية المباراة

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نوريتش سيتي ضد أستون فيلا (3/0)

ق83: دوجلاس لويز يضيف الخاااامس.

ق65: مشاركة محمود تريزيجيه.

ق61: كونور هوريان يضيف الرابع للفيلانز.

ق. 49 الثاااالث لأستون فيلا عن طريق جاك جريليتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 ويسلي يهدر الهاتريك ويهدر ركلة جزاء.

ق. 30 جووووول ثاني. ويسلي يسجل مجددا.

ق. 15 ويسلي يسجل الأوول لأستون فيلا

بداية المباراة

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