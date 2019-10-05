مباشر في الدوري - أسوان (0) الأهلي (2) الثاني عن طريق الشحات

يقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة حية لمواجهة الأهلي وأسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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ق25 تصدى مسعد عوض لتسديدة قوية من حمدي فتحي تصل إلى أجايي يسددها في يد حارس المرمى وترتطم بالقائم قبل أن تعود للشحات الذي يسجل الهدف الثاني

ق25 حسين الشحات يضيف الهدف الثاني من متابعة من تصدي مسعد عوض

ق7 أفشه ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر من تحت قدم حمدي فتحي وتصل إلى أجاي الذي لا يتأخر في التسجيل

انطلاق المباراة