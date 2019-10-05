يقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة حية لمواجهة الأهلي وأسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي على أسوان بخماسية

ق. 85 جووووول الخااامس للأهلي عن طريق رمضان صبحي. مرور بشكل رائع ثم تصويبة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

ق. 79 وليد أزارو يشارك بدلا من عمرو السولية

ق 73 الصباحي يسدد ركلة حرة والشناوي يتألق ويحولها ركنية

ق69 خروج حسين الشحات ونزول وليد سليمان

ق67 أوميد أوكري يسجل الأول لأسوان من عرضية الحسيني سمير

ق66 أفشة يسجل الأول في مشواره مع الأهلي من ركلة جزاء

ق64 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد أفشة

ق63 تبديل ثالث بخروج طارق أبو العز ونزول الحسيني سمير

ق59 الهدف الثالث للأهلي عن طريق حمدي فتحي برأسية رائعة من عرضية أفشة من ركنية

ق52 نزول أوميد أوكري بدلا من حسن طارق

ق47 جملة رائعة من لاعبي الأهلي بين الشحات وأجايي تصل إلى أفشة يسددها في قدم مسعد عوض

ق46 نزول أحمد الصغيري بدلا من عبد الله السنجهاوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 أحمد عبد الظاهر يسدد صاروخية لكن يتألق محمد الشناوي

ق25 تصدى مسعد عوض لتسديدة قوية من حمدي فتحي تصل إلى أجايي يسددها في يد حارس المرمى وترتطم بالقائم قبل أن تعود للشحات الذي يسجل الهدف الثاني

ق25 حسين الشحات يضيف الهدف الثاني من متابعة من تصدي مسعد عوض

ق7 أفشه ينفذ ركلة حرة مباشرة تمر من تحت قدم حمدي فتحي وتصل إلى أجاي الذي لا يتأخر في التسجيل

انطلاق المباراة