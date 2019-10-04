ناصر ماهر: لا يزال لدي الكثير لأقدمه

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ناصر ماهر

تحدث ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة عقب انتصار فريقه الأول في الدوري هذا الموسم، مشيرا إلى "كنا نستحق ذلك".

سموحة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء افتتاحي مثير في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ناصر ماهر صاحب الهدف الأول: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه مع سموحة".

أخبار متعلقة

حسام حسن بعد هدفه المبهر في إنبي: اهتمام المنتخب يجبرني على التركيز رسميا - الأهلي يعلن إعارة ناصر ماهر لـ سموحة المقاولون يفلت من سموحة في مباراة مثيرة.. ولا أهداف بين أسوان ونادي مصر

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "لدي الكثير ولدى سموحة الكثير أيضا لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم وإدارة توفر لنا كل شيء".

وتابع "الانتصار كان مهما للغاية أمام إنبي وكنا نستحق ذلك".

وأشار "لن نتوقف هنا. لا يزال لدينا الكثير لنقدمه في الدوري".

الفريق السكندري تقدم أولا عن طريق ناصر ماهر من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، إلا أن محمد شريف أدرك التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني المثير، تكفل حسام حسن في قيادة كتيبة حسام حسن للانتصار بهدف ثان مُبهر لا يتكرر كثيرا في الدوري المصري.

تسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل هزت شباك إنبي وسط دهشة كل من في الملعب.

وحصد سموحة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

بينما استمرت معاناة كتيبة علي ماهر ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

طالع أيضا

غاندي والكرة

تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب

محامي جينيراسيون يكشف الخطوة المقبلة ضد الزمالك

حوار في الجول.. مدرب زيسكو: الفوز على الأهلي في 2016 غير الفريق

حلم إفريقيا – زيسكو يونايتد.. الأول دائما

تعرف على الموقف النهائي لبث لقاء أسوان والأهلي

في الدوري سموحة إنبي ناصر ماهر

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي.. ويغيب من 7 لـ 8 أشهر 13 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 5-10-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في يوم ناري ساعة | مصر
تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الجمعة ساعة | مصر
ميدو يعلق على أزمة أمير وجنش.. ويؤكد: صلاح أحق بقيادة المنتخب في حالة واحدة 2 ساعة | الدوري المصري
ليفربول وليستر سيتي.. من أجل مطاردة رقم تاريخي لكتيبة كلوب 2 ساعة | أوروبا
هل يتفادى الأهلي ما لم يحدث منذ 7860 يوما أمام أسوان؟ 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك