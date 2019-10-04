ناصر ماهر: لا يزال لدي الكثير لأقدمه

تحدث ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة عقب انتصار فريقه الأول في الدوري هذا الموسم، مشيرا إلى "كنا نستحق ذلك".

سموحة انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء افتتاحي مثير في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ناصر ماهر صاحب الهدف الأول: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه مع سموحة".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "لدي الكثير ولدى سموحة الكثير أيضا لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم وإدارة توفر لنا كل شيء".

وتابع "الانتصار كان مهما للغاية أمام إنبي وكنا نستحق ذلك".

وأشار "لن نتوقف هنا. لا يزال لدينا الكثير لنقدمه في الدوري".

الفريق السكندري تقدم أولا عن طريق ناصر ماهر من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، إلا أن محمد شريف أدرك التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني المثير، تكفل حسام حسن في قيادة كتيبة حسام حسن للانتصار بهدف ثان مُبهر لا يتكرر كثيرا في الدوري المصري.

تسديدة صاروخية من بعد منتصف الملعب بقليل هزت شباك إنبي وسط دهشة كل من في الملعب.

وحصد سموحة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

بينما استمرت معاناة كتيبة علي ماهر ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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