حسام حسن بعد هدفه المبهر في إنبي: اهتمام المنتخب يجبرني على التركيز

تضع متابعة الجهاز الفني لمنتخب مصر على حسام حسن، مهاجم سموحة، الكثير من الضغوط للتركيز، وفقا لتعبير اللاعب.

حسن سجل هدفا مبهرا في مواجهة فريقه السكندري أمام إنبي بالجولة الثالثة، من تسديدة صاروخية من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس، ليضمن لفريقه الفوز الأول بنتيجة 2-1.

وحسام قال عقب المباراة: "كنا بحاجة للفوز لأن هناك مباريات قوية قادمة، هذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله أدينا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا".

وأضاف لقناة أون سبورت "الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".

وأشار "المباراة الماضية كانت بنفس السيناريو ولكننا لم نحقق الثلاث نقاط، وحسام حسن تحدث معنا عن إيجابيات لقاء المقاولون، وهو ما ساعدنا اليوم".

وعن احتفاله بخلع قميصه بعد الهدف "أركز مع الفريق وآمل اللعب مع منتخب مصر والاحتراف بمساعدة زملائي، ولن يأتي ذلك دون تعب واجتهاد".

وتابع "الفترة الماضية سمعت أن جهاز المنتخب يتابعني وهذا يضع علي الضغط للتركيز بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

بهذه الطريقة سجل حسام حسن أجمل أهداف الموسم حتى الآن.. قذيفة من بعد منتصف الملعب 💣 pic.twitter.com/XjfmcBR69P — FilGoal (@FilGoal) October 4, 2019

الفريق السكندري تقدم أولا عن طريق ناصر ماهر من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، إلا أن محمد شريف أدرك التعادل لإنبي من علامة الجزاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني المثير، تكفل حسام حسن في قيادة كتيبة حسام حسن للانتصار بهدف ثان مُبهر لا يتكرر كثيرا في الدوري المصري.

وحصد سموحة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الأهلي والتعادل في الثانية أمام المقاولون العرب، ليرتقي الفريق للمركز السادس مؤقتا.

بينما استمرت معاناة كتيبة علي ماهر ليبقى رصيد الفريق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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