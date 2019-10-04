خاص انتهت - سموحة (2) - (1) إنبي

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 19:54

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأولى مباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري بين سموحة وإنبي.

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انتهت

** ق72 جووووووووووووووول حسام حسن وهدف ولا أروع من بعد منتصف الملعب بقليل

**اعتراضات قوية من حسام حسن بعد سقوط محمود عزت على أرض الملعب

** الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** دقيقتان كوقت محتسب بدلا من ضائع

** ق42 جووووووووووووووول محمد شريف والهدف الأول لإنبي من علامة الجزاء

** ق41 ركلة جزاء لإنبي

** ق39 عرفة السيد بدلا من محمود صلاح.. التغيير الأول لـ إنبي

** تمريرة رائعة من فوزي الحناوي إلى ناصر ماهر الذي سدد بباطن القدم في الشباك.

** ق17 جووووووووووووووول ناصر ماهر والهدف الأول لـ سموحة

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق اللقاء

في الدوري سموحة إنبي

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