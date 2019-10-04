خاص انتهت - سموحة (2) - (1) إنبي
الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأولى مباريات الجولة الثالثة في الدوري المصري بين سموحة وإنبي.
اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة
انتهت
** ق72 جووووووووووووووول حسام حسن وهدف ولا أروع من بعد منتصف الملعب بقليل
**اعتراضات قوية من حسام حسن بعد سقوط محمود عزت على أرض الملعب
** الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** دقيقتان كوقت محتسب بدلا من ضائع
** ق42 جووووووووووووووول محمد شريف والهدف الأول لإنبي من علامة الجزاء
** ق41 ركلة جزاء لإنبي
** ق39 عرفة السيد بدلا من محمود صلاح.. التغيير الأول لـ إنبي
** تمريرة رائعة من فوزي الحناوي إلى ناصر ماهر الذي سدد بباطن القدم في الشباك.
** ق17 جووووووووووووووول ناصر ماهر والهدف الأول لـ سموحة
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق اللقاء