8 مرشحين لجائزة أفضل لاعب.. ومنافسة رباعية على أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي في سبتمبر

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 13:26

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

يتنافس 8 لاعبين في الدوري الإنجليزي للحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، في المقابل يتنافس 4 مدربين للفوز بجائزة أفضل مدرب.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وشهد شهر أغسطس الماضي فوز تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب، فيما حصل يورجن كلوب على أفضل مدرب.

لاعبان من مانشستر سيتي بالإضافة إلى لاعب من 6 فرق أخرى يتنافسون للفوز بجائزة الأفضل، إذ يتواجد من حامل اللقب كل من الجزائري رياض محرز والبلجيكي كيفين دي بروين.

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ويحل في القائمة كل من الجابوني إيمريك بيير أوباميانج مهاجم أرسنال، وألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، وجون مكجين جناح أستون فيلا، والبرتغالي ريكاردو بيريرا ظهير ليستر سيتي والكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام وأخيرا كالوم ويلسون مهاجم بورنموث.

وعلى صعيد جوائز المدربين يتنافس كل من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول رفقة كل من فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، وإيدي هاو مدرب بورنموث وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

كلوب فاز بالجائزة 4 مرات مقابل 3 لرودجرز وكذلك مدرب بورنموث بنفس الرصيد، فيما لم يحقق لامبارد الذي يخوض فترته التدريبية الأولى في الدوري الإنجليزي الجائزة.

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