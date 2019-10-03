محدّث مباشر الدوري المصري المقاصة (0) - (0) الزمالك.. بطاقة صفراء سريعة
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة أمام الزمالك في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.
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** الزمالك انتصر في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0، بينما فاز المقاصة 3-2 على حساب أسوان.
** مخالفات عديدة في وسط الملعب لصالح المقاصة
** ق15 المقاصة (0) - (0) الزمالك
** إصابة في الوجه لمصطفى محمد واللاعب يستمر بشكل طبيعي في الملعب
** ق11 بطاقة صفراء أولى لطارق حامد
** مرور 7 دقائق من المباراة بلا خطورة حتى الآن
** هاني سعيد يستأنف اللقاء بشكل طبيعي
** ق4 سقوط هاني سعيد متأثرا بإصابة في الرأس
** بداية سريعة وركلة حرة للمقاصة على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت في النهاية لركلة ركنية أبعدها دفاع الأبيض
** المقاصة (0) - (0) الزمالك
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة