يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة أمام الزمالك في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.

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** الزمالك انتصر في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0، بينما فاز المقاصة 3-2 على حساب أسوان.

** مخالفات عديدة في وسط الملعب لصالح المقاصة

** ق15 المقاصة (0) - (0) الزمالك

** إصابة في الوجه لمصطفى محمد واللاعب يستمر بشكل طبيعي في الملعب

** ق11 بطاقة صفراء أولى لطارق حامد

** مرور 7 دقائق من المباراة بلا خطورة حتى الآن

** هاني سعيد يستأنف اللقاء بشكل طبيعي

** ق4 سقوط هاني سعيد متأثرا بإصابة في الرأس

** بداية سريعة وركلة حرة للمقاصة على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت في النهاية لركلة ركنية أبعدها دفاع الأبيض

** المقاصة (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة