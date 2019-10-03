انتهت - المقاصة (0) - (1) الزمالك
الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة أمام الزمالك في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.
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** الزمالك انتصر في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0، بينما فاز المقاصة 3-2 على حساب أسوان.
انتهت
** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع
** ق86 بطاقة صفراء لمحمد عواد بداعي إهدار الوقت
** سقوط محمود علاء ومحمد عواد بسبب الإصابة
** فرصة خطيرة للمقاصة على مرمى الزمالك قبل 5 دقائق من النهاية ولكن دفاع الأبيض يبعدها
** ق75 صلاح أمين بدلا من عبد الله مجدي
** ق73 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أحمد سيد "زيزو"
** ق61 أشرف بنشرقي بدلا من المصاب شيكابالا
** ق60 مشاركة محمد إبراهيم بدلا من هاني سعيد
** اختراق وتوغل من بعد منتصف الملعب بقليل من زيزو قبل أن يسدد بقوة في الشباك
** ق56 جوووووووووووووووول زيزو والهدف الأول لـ الزمالك عن طريق زيزو
ق50 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق ساسي ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول.. المقاصة (0) - (0) الزمالك
** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول
** ق43 رد سريع وتسديدة من شيكابالا ولكن في يد حارس المقاصة
** ق42 تسديدة قوية من ريكو ولكن خارج المرمى
** ق38 تسديدة قوية من طارق حامد يتصدى لها محمود حمدي
** ق36 خروج فوافي ومشاركة ميدو جابر.. تغيير اضطراري للمقاصة
** ق36 خروج إمام عاشور ومشاركة خالد بوطيب
** خالد بوطيب يستعد للدخول
** ق32 بطاقة صفراء لعبد الله مجدي بسبب التحايل على الحكم داخل منطقة الجزاء
** ق30 فرصة أولى للزمالك عن طريق إمام عاشور من تسديدة بعد خطأ ريكو واستخلاص للكرة من شيكابالا
** ق29 بطاقة صفراء لعمرو مرعي بسبب لمسة يد
** ق27 اعتراض من جانب المقاصة بعد سقوط فوافي داخل منطقة الجزاء
** مخالفات عديدة في وسط الملعب لصالح المقاصة
** ق15 المقاصة (0) - (0) الزمالك
** إصابة في الوجه لمصطفى محمد واللاعب يستمر بشكل طبيعي في الملعب
** ق11 بطاقة صفراء أولى لطارق حامد
** مرور 7 دقائق من المباراة بلا خطورة حتى الآن
** هاني سعيد يستأنف اللقاء بشكل طبيعي
** ق4 سقوط هاني سعيد متأثرا بإصابة في الرأس
** بداية سريعة وركلة حرة للمقاصة على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت في النهاية لركلة ركنية أبعدها دفاع الأبيض
** المقاصة (0) - (0) الزمالك
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة