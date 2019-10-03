انتهت - المقاصة (0) - (1) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة أمام الزمالك في ختام الجولة الثانية من الدوري المصري.

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** الزمالك انتصر في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري 1-0، بينما فاز المقاصة 3-2 على حساب أسوان.

انتهت

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** ق86 بطاقة صفراء لمحمد عواد بداعي إهدار الوقت

** سقوط محمود علاء ومحمد عواد بسبب الإصابة

** فرصة خطيرة للمقاصة على مرمى الزمالك قبل 5 دقائق من النهاية ولكن دفاع الأبيض يبعدها

** ق75 صلاح أمين بدلا من عبد الله مجدي

** ق73 مشاركة محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من أحمد سيد "زيزو"

** ق61 أشرف بنشرقي بدلا من المصاب شيكابالا

** ق60 مشاركة محمد إبراهيم بدلا من هاني سعيد

** اختراق وتوغل من بعد منتصف الملعب بقليل من زيزو قبل أن يسدد بقوة في الشباك

** ق56 جوووووووووووووووول زيزو والهدف الأول لـ الزمالك عن طريق زيزو

ق50 فرصة خطيرة للزمالك عن طريق ساسي ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول.. المقاصة (0) - (0) الزمالك

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول

** ق43 رد سريع وتسديدة من شيكابالا ولكن في يد حارس المقاصة

** ق42 تسديدة قوية من ريكو ولكن خارج المرمى

** ق38 تسديدة قوية من طارق حامد يتصدى لها محمود حمدي

** ق36 خروج فوافي ومشاركة ميدو جابر.. تغيير اضطراري للمقاصة

** ق36 خروج إمام عاشور ومشاركة خالد بوطيب

** خالد بوطيب يستعد للدخول

** ق32 بطاقة صفراء لعبد الله مجدي بسبب التحايل على الحكم داخل منطقة الجزاء

** ق30 فرصة أولى للزمالك عن طريق إمام عاشور من تسديدة بعد خطأ ريكو واستخلاص للكرة من شيكابالا

** ق29 بطاقة صفراء لعمرو مرعي بسبب لمسة يد

** ق27 اعتراض من جانب المقاصة بعد سقوط فوافي داخل منطقة الجزاء

** مخالفات عديدة في وسط الملعب لصالح المقاصة

** ق15 المقاصة (0) - (0) الزمالك

** إصابة في الوجه لمصطفى محمد واللاعب يستمر بشكل طبيعي في الملعب

** ق11 بطاقة صفراء أولى لطارق حامد

** مرور 7 دقائق من المباراة بلا خطورة حتى الآن

** هاني سعيد يستأنف اللقاء بشكل طبيعي

** ق4 سقوط هاني سعيد متأثرا بإصابة في الرأس

** بداية سريعة وركلة حرة للمقاصة على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت في النهاية لركلة ركنية أبعدها دفاع الأبيض

** المقاصة (0) - (0) الزمالك

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة