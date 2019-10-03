التشكيل – عودة عبد الغني لـ الزمالك.. وإمام عاشور أساسي ضد المقاصة

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه المستدعى للقاء مصر المقاصة اليوم الخميس في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة إمام عاشور بشكل أساسي وكذلك عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمد عبد الغني- محمود علاء- حمدي النقاز

في الوسط: أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إمام عاشور- فرجاني ساسي- طارق حامد

في الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وخالد بوطيب ومحمود عبد العزيز وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

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