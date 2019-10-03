التشكيل – عودة عبد الغني لـ الزمالك.. وإمام عاشور أساسي ضد المقاصة

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 19:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الاتحاد - إمام عاشور

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه المستدعى للقاء مصر المقاصة اليوم الخميس في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

وشهد التشكيل مشاركة إمام عاشور بشكل أساسي وكذلك عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

أخبار متعلقة

التشكيل – مرعي يقود المقاصة أمام الزمالك.. وغياب محمد إبراهيم وصلاح أمين وميدو جابر ديسابر: لا أعلم سبب تراجعنا أمام طنطا.. أحترم الزمالك والأهلي ولكن إبراهيم حسن: نلعب على المركز الأول في الدوري.. وأعرف كيف يُفكر ديسابر

في حراسة المرمى: محمد عواد

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمد عبد الغني- محمود علاء- حمدي النقاز

في الوسط: أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إمام عاشور- فرجاني ساسي- طارق حامد

في الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي وخالد بوطيب ومحمود عبد العزيز وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

طالع أيضا

رئيس الزمالك يحذر مفوضة فيفا

توقع مباريات الدوري واربح FIFA20

ماذا فعل الزمالك في 4 مواجهات ضد ميدو؟

صحف إنجلترا تحتفي بصلاح

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر للمقاصة

صلاح الأفضل في تقييم صحف إنجلترا لمباراة ليفربول

الزمالك مصر المقاصة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري المقاصة (0) - (0) الزمالك.. بطاقة صفراء سريعة 41 دقيقة | الدوري المصري
عمرو طارق يغيب عن المرحلة النهائية من الدوري الأمريكي بسبب الإصابة 43 دقيقة | المحترفون
آلان روشيل يسجل أول هدف رسمي بعد النجاة من حادثة طائرة شابيكوينسي 57 دقيقة | أمريكا
التشكيل – عودة عبد الغني لـ الزمالك.. وإمام عاشور أساسي ضد المقاصة ساعة | الدوري المصري
التشكيل – مرعي يقود المقاصة أمام الزمالك.. وغياب محمد إبراهيم وصلاح أمين وميدو جابر ساعة | الدوري المصري
مباشر – الدوري الأوروبي.. بيشكتاش (0) - (0) ولفرهامبتون.. يونايتد وبراجا يعانيان ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي عن لقاء الزمالك وجينيراسيون 2 في الجول يكشف - ماذا تقول لائحة كاف في أزمة الزمالك وجينيراسيون 3 صحفي بي بي سي: تحرك داخل لجان كاف لحل أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت 4 ماذا يحدث داخل الكاف؟ 3 خيارات لـ "مخرج قانوني" في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت

قد ينال إعجابك