محدّث استراحة – الدوري الأوروبي.. بيشكتاش متعادل ويونايتد يعاني وبراجا يتقدم

الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 18:53

كتب : FilGoal

النني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

محترفنا المصري محمد النني يشارك أساسيا مع بيشكتاش التركي أمام ولفرهامبتون. (تابع اللقاء لحظة بلحظة)

بينما يجلس أحمد حسن "كوكا" على مقاعد بدلاء براجا أمام براتيسلافا. (تابع لحظة بلحظة من هنا)

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ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على ألكمار الهولندي. (تابع لحظة بلحظة من هنا)

وفيما يلي كل مباريات السابعة إلا 5 دقائق من الدوري الأوروبي:

الكمار (0) – (0) مانشستر يونايتد

التعادل مازال مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

براجا (0) – (0) براتيسلافا

ق31: برونو فياجا يتقدم لبراجا بالهدف الأول.

بيشكتاش (0) – (0) ولفرهامبتون

التعادل مازال مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

في أوروبا محمد النني

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