كلوب: هذه هي المشاكل التي ظهرت أمام سالزبورج

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه واجه الكثير من المشاكل الفنية في انتصاره الصعب على سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

الريدز تقدموا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل الضيوف في انتفاضة سريعة، لكن هدف محمد صلاح منح الفريق الفوز بنتيجة 3-4 في ثاني جولات دور المجموعات.

عن تفسيره لتباين مستوى الفريق خلال اللقاء قال كلوب "أعتقد أنه كان أمرًا واضحًا لقد تركنا المسار الناجح للغاية خلال الدقائق الـ30 الأولى. كانت تلك من أفضل مستويات كرة القدم التي لعبناها حتى الآن، ضد فريق جيد التنظيم له فكرة واضحة وهوية".

وأضاف في تصريحات أبزرها موقع ناديه "لقد ازعجناهم في الشوط الأول، لعبنا بسرعة عالية، وسجلنا الأهداف الثلاثة. ثم غيرنا النهج قليلاً لسبب ما. كان البعض في حالة مزاجية مختلفة، وكان البعض في مزاج للهجوم، كانت المشكلة الرئيسية هي التسرع في تمرير الكرات، كنا نمرر عبر منتصف الملعب بطريقة غير صحيحة وهم انتقلوا للهجوم. هذا غير من زخم المباراة".

وأوضح المدرب الألماني "هناك فرق قد تنهار بعد نتيجة 3-0 على ملعب أنفيلد لكن سالزبورج كان متماسكًا حقًا. فتحنا لهم باب العودة وهم استغلوا ذلك جيدًا".

وأردف "لقد سجلوا هدفا قبل نهاية الشوط الأول، ثم حاولنا التعديل، لكن فقدنا الكرة بسهولة، واستقبلت شباكنا ثلاثة أهداف. الهجمات المرتدة عندما تكون النتيجة 3-1 لا معنى لها. لكن حدث ما حدث".

وواصل "لقد كان درسًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا، لكنني أفضل أن أتعلمه بشكل كبير في المباراة لأنه لو خسرنا 4-3 لكان هذا هو الدرس نفسه. ولكن الآن فزنا 4-3، لذلك ربحنا ثلاث نقاط والكثير لنتعلم منه. لذلك أنا بخير".

وأتم "كنت أعرف من قبل أن يجب أن نتحسن كثيرا، والآن الجميع يعرف ذلك. لقد جعلنا المباراة صعبة أكثر من اللازم لكننا وفقًا للنتيجة. ثلاث نقاط في المجموعة، مباراة انتهت، ونستعد لمواجهة ليستر سيتي".

ويلعب ليفربول ضد ليستر السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

اختر تشكيل ليفربول المثالي

أهداف ليفربول في سالزبورج سجلها صلاح (هدفان) وساديو ماني وأندي روبيرتسون، بينما تكفل بثلاثية الفريق النمساوي تشي هان وتاكومي مينامينو وإيرلينج هالاند.

ليفربول بات في جعبته 3 نقاط بالتساوي مع سالزبورج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي الذي تعادل مع خينك البلجيكي (الأخير) سلبيا.

























































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