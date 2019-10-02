عبد الحفيظ: فايلر مثل مانويل جوزيه لا يفوت الهواء

حدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي مزايا فنية وشخصية للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "فايلر يهتم بأدق التفاصيل، فهو لا يفوت الهواء، ويكون حريصا بشكل دائم على تصويب الأخطاء والتأكيد على تعليمات معينة في محاضرة اليوم التالي لأي مباراة، حتى إذا فزنا بأربعة أهداف مثل مباراتي الإنتاج الحربي وكانو سبورت".

وأضاف "فايلر يتسم بالهدوء في إدارة اللقاء، ويشدد على اللاعبين دائما بإرساء مفهوم مهم في الكرة الحديثة، وهو ممنوع أن يتسلم أي لاعب الكرة من وضع ثبات، لأن تسلم الكرة من وضع ثبات كارثة".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن "فايلر يشددد أيضا على ضرورة ألا يتقيد لاعب بمساحة معينة في الملعب بل الكل في حركة دائمة وتبادل مراكز، بحيث لا نجد أي مربع خال، وينبه أيضا بضرورة الزيادة العددية في منطقة الجزاء عند الهجوم، وكيفية التمركز والتغطية عند الدفاع وعمل ضغط جماعي، ولن تجد أيضا لاعب يحتفظ بالكرة مع نفسه وكأنه (هرقل)".

وأردف "شخصية فايلر تسمح له بتكرار مسيرة مانويل جوزيه، شخصيته مثل جوزيه لا يفوت التفاصيل، وبالنظر إلى الرباعية ستجد أن من سجلها رمضان صبحي ووليد سليمان وأجايي وحسين الشحات، وهذا مهم لأي فريق في العالم أن يكون المهاجمون أصحاب النصيب الأكبر في أهداف فريقهم، إنه عامل مهم".

واستدرك عبد الحفيظ في ختام تصريحاته "لكن لابد من التأكيد على أنه ينتظرنا مشوار طويل، وكرة القدم بها متغيرات عديدة مثل صندوق الدنيا قد تفاجئ بأمور لم تكن تتخيلها، لذا أتمنى التوفيق لريني فايلر".

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