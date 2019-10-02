عبد الحفيظ: دكة البدلاء مهمة لأي فريق يريد الفوز بالدوري.. ولا أفهم سر مواجهة أسوان عصرا

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 22:27

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي بجميع لاعبي الفريق بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية دون رد في الجولة الثانية للدوري المصري وتعجب من إقامة مواجهة أسوان عصرا.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "مباراة الإنتاج مهمة للغاية لأنها في بداية الدوري، ولأول مرة نسجل 4 أهداف في مرمى الإنتاج منذ صعوده في 2010".

وأضاف "نحترم الإنتاج في كل المواسم، فهو فريق يجيد اللعب مع الكبار، ولديه عناصر مميزة، لكن فرضنا شخصيتنا من البداية للنهاية، ومن الطبيعي أن تتاح للمنافس بعض الفرص على مدار 90 دقيقة".

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وشدد "أي فريق كبير في العالم ينافس على بطولة الدوري، فهي الأهم، ولا تقارن بها أي مسابقة محلية، وأي فريق يريد الفوز بالدوري، لا بد أن تكون مقاعد البدلاء قوية، بحيث تكون مستوى العناصر الجاهزة 85% أو 90% لمواجهة أي ظروف على مدار الموسم".

واستطرد "نلعب بأي تشكيلة ونفرض شخصيتنا، بطولة الدوري مراحل، ما زلنا في البداية، لعبنا مباراتين أمام فريقين لهما وزن مثل الإنتاج وسموحة"

وعن المواجهة المقبلة قال عبد الحفيظ: "تنتظرنا مباراة ضد أسوان، لا أستوعب لماذا ستقام الساعة 3 عصرا، إلا أننا سنلتزم بالقرار، وسوف نسافر الجمعة صباحا".

وأتم تصريحاته "لم نلعب في ستاد أسوان منذ فترة طويلة، وأثق أننا سنعود بالثلاث نقاط، سنتدرب صباح الخميس ونسافر فجر الجمعة ثم نتدرب في نفس موعد اللقاء".

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