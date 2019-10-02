رمضان صبحي يعادل أهدافه الموسم الماضي في مباراتين فقط في الدوري

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

رمضان صبحي يحتفل بهدفه في الإنتاج الحربي

سجل رمضان صبحي ثاني أهدافه الموسم الجاري عندما افتتح التسجيل في شباك الإنتاج الحربي بالجولة الثانية من الدوري المصري.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان رمضان صبحي قد سجل هدف الأهلي الوحيد في فوز الأحمر على سموحة في افتتاح الدوري المصري.

وبذلك يكون رمضان صبحي قد عادل أهدافه الموسم الماضي، إذ سجل مع الأهلي هدفين في 18 مباراة خاضها في الدوري.

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وكان رمضان صبحي قد صنع 3 أهداف الموسم الماضي في الدوري، وهذا الموسم في مباراتين فقط صنع هدفا عندما أهدى حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي.

ولعب رمضان صبحي هذا الموسم مع الأهلي 5 مباريات بواقع 2 في الدوري المصري ومثلهم في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدفين وصناعة هدفين أحدهما في الدوري والآخر في السوبر المصري.

أما في الموسم الماضي بالكامل لعب رمضان صبحي 30 مباراة بواقع 26 مع الأهلي و4 مع هدرسفيلد ولم يسجل سوى هدفين وصنع 4 أهداف طوال الموسم.

هل يظهر رمضان بشكل مغاير هذا الموسم تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؟

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