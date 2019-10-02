محدّث مباشر ليلة الأبطال - برشلونة (0) - (0) إنتر.. بداية المباريات
الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 - 20:46
كتب : FilGoal
6 مواجهات تقام في اليوم الثاني من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة برشلونة وإنتر، وتشيلسي يحل ضيفا على ليل.
FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية للمواجهات.
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برشلونة × إنتر
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
بداية المباراة
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ليل × تشيلسي
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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ريد بول لايبزيج × ليون
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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فالنسيا × أياكس
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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زينيت سان بطرسبرج × بنفيكا
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.