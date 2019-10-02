6 مواجهات تقام في اليوم الثاني من ثاني جولات دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة برشلونة وإنتر، وتشيلسي يحل ضيفا على ليل.

FilGoal.com يقدم لكم تغطية حية للمواجهات.

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برشلونة × إنتر

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بداية المباراة

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ليل × تشيلسي

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ريد بول لايبزيج × ليون

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فالنسيا × أياكس

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زينيت سان بطرسبرج × بنفيكا

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