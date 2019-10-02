يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والإنتاج الحربي التي تقام في ملعب السلام في ثاني جولات الدوري المصري.

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ق88 الرابع للأهلي عن طريق وليد سليمان بتسديدة أرضية رائعة على يمين عامر عامر بعد تمريرة من حسين الشحات

ق79 وليد سليمان يشارك بدلا من رمضان صبحي في التغيير الثالث للأهلي

ق75: التبديل الثاني للأهلي بمشاركة أزارو بدلا من أجايي.

ق70: جووووول الهدف الثالث للأهلي عن طريق أجايي بعد تمريرة زاحفة من معلول من الناحية اليسرى.

ق64: التبديل الأول للأهلي بمشاركة أحمد فتحي بدلا من محمد هاني.

ق64: هدف ملغي للأهلي بداعي لمسة يد على أجايي.

ق57: ركلة حرة خطيرة للإنتاج أمام منطقة جزاء الأهلي لكن الشناوي ينقذها.

ق54: جوووووول الهدف الثاني للأهلي رمضان صبحي يضرب مصيدة التسلل ويراوغ عامر عامر مستغلا خروجه من مرماه ويمرر لحسين الشحات الذي يسدد في الشباك بسهولة معلنا عن الهدف الثاني للأهلي.

ق48: يا رباااه الإنتاج كاد يتعادل سريعا.. أيمن أشرف سقط بدون تدخل في منطقة جزاء الأهلي والشناوي برد فعل سريع للغاية أمام مهاجم الإنتاج ليمنع التعادل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق43: هجمة سريعة جدا للأهلي وتبادل رمضان الكرة مع معلول قبل أن يسدد الأول مباشرة لكن مدافع الإنتاج يحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ق34: رمضان ينفرد بمرمى الإنتاج ولكن عامر عامر تصدى لتسديدته.

ق26: تمريرة بينية رائعة جدا من أفشة ضرب بها دفاع الإنتاج بالكامل ليهرب رمضان من التسلل ويسدد مباشرة في الشباك.

ق26: جووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق رمضان صبحي.

ق18: تسديد قوية من أفشة لكن مرت أعلى مرمى الإنتاج بقليل.

ق9: أخطر فرص اللقاء حتى الآن.. رمضان توغل لمنطقة جزاء الإنتاج وتبادل الكرة مع حسين الشحات وسدد الأول لكن القائم الأيمن تصدى للكرة.

ق5: هجمة سريعة للأهلي مرر أجايي الكرة إلى رمضان صبحي الذي مررها لمعلول المنطلق سريعا وأرسل بدوره عرضية زاحفة لكن تصدى لها عامر عامر بثبات.

ق2: تسديدة زاحفة من أجايي لكنها مرت بجوار مرمى الإنتاج بقليل.

انطلاق المباراة.